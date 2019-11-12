Видео: ДТП перекрыло полосу движения на важной трассе

На трассе Владивосток-Аэропорт Кневичи произошло ДТП – водитель не справился с управлением и влетел в леера, сообщает DEITA.RU.

На видео, размещенное в паблике dps_vl, видно, что машина перегородила центральную полосу. При этом, остальные автомобили пока что объезжают иномарку, которая не создала значительной помехи. Однако, это связано лишь с тем, что на данный момент дорожный трафик не так велик.

Комментаторы скептически отнеслись к водителю поврежденного авто.

«Ну хоть только сам, не задел никого. Не гонял бы, не влетел бы», «А ведь так просто не гонять», «Японцы, походу, в эти кузова на конвейере какой-то мощный магнит встроили - пишут подписчики.

Напомним, это не первый случай, когда автомобиль въезжает в леерные ограждения, как следует разогнавшись. Зачастую такое ДТП ограничивается только поврежденным автомобилем, в отдельных же случаях может привести к трагедии.

Отметим, что на прошлой неделе на этой же трассе произошла серьезная авария, которая закончилась детской смертью. Так, легковая машина попала буквально под колеса грузовика, от чего заднюю часть транспорта буквально размотало по дороге.

Александра Маслова