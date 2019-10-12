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Видео: ДТП с "перевертышем" парализовало федеральную трассу
Утром в субботу, 12 октября, на выезде из Владивостока произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулся микроавтобус, сообщает DEITA.RU. Видео с места аварии опубликовал паблик dps.control.
По словам очевидцев, микроавтобус подрезала неизвестная машина, он заехал на бетонный блок и в полете ударил Nissan X-Trail. У виновника аварии нет страхового полиса ОСАГО.
На место ДТП прибыли аварийные комиссары, чтобы максимально быстро оформить аварию. О пострадавших на данный момент ничего не известно.
Авария произошла на спуске к Седанке. Начиная практически от остановки Постышева, сформировалась 5,5-километровая пробка. Средняя скорость движения в автомобильном заторе не превышает пяти километров в час.
Екатерина Брязгунова