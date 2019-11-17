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Видео: эвакуатор проломил крышу автомобилю

Эвакуатор

Во Владивостоке при эвакуации пострадал легковой автомобиль, сообщает DEITA.RU. Соответствующее видео опубликовал известный паблик в Instagram.

По имеющейся информации, неприятный инцидент случился в районе дома номер семь по улице Хабаровской. «Вот вам и эвакуаторщики! Проломил крышу на Fit, госномер 592», — рассказывает автор видео.

Стоит отметить, что работой эвакуаторов жители Владивостока не довольны уже очень и очень давно.

Во-первых, зачастую водители спецтехники так торопятся увезти автомобиль на штрафстоянку, что плохо закрепляют транспортное средство. В связи с этим в городе неоднократно случались курьезные случаи.

Во-вторых, нередко эвакуатор, борясь с пробками, создает еще большие заторы. Так, забирая авто с улицы Русской эвакуатор оставляет одну полосу для проезда транспорта, из-за чего проезда на проблемной улице просто нет.

Кроме того, выполняя свои трудовые обязанности водители эвакуаторов могут забрать машину и с ребенком, и домашним животным, если владельцы транспортного средства выскочили из машины на минутку.

Екатерина Брязгунова

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