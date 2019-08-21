Серьезное ДТП практически перекрыло проезд в сторону Владивостока, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия очевидцы прислали в редакцию.

Судя по кадрам, участниками двойной аварии стали сразу четыре автомобиля. Две легковушки столкнулись на одной полосе. Один из автомобилей выбросило на встречную полосу. Вторая авария произошла на крайней правой полосе. Участниками этого ДТП стали также два транспортных средства, в том числе грузовик.

Судя по Яндекс. Картам, в районе поворота в населенный пункт Вольно-Надеждинское формируется пробка в обе стороны. В сторону дальневосточной столицы она составляет около километра, обратная пробка пока еще в два раза меньше. Средняя скорость движения — пять километров в час.

На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Екатерина Брязгунова