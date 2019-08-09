Утро пятницы, 9 августа, для некоторых водителей Приморья началось не с кофе, а с дорожно-транспортного происшествия на трассе из-за дождя, сообщает DEITA.RU.

Местный паблик dps.control опубликовал кадры, на которых четко видно, что на трассе сразу после развязки на Баневурово в сторону Владивостока в результате аварии с участием двух легковых иномарок развернуло один из автомобилей.

Мимо проезжающим машинам ДТП приходится объезжать по обочине. Формируется серьезная пробка.

Информации о пострадавших не поступало. По характеру повреждений автомобилей можно предположить, в случае если все были пристегнуты, серьезных травм никто не получил.

Екатерина Брязгунова