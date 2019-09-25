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Видео: фура с лососем растеряла рыбу посреди трассы
25 Сентябрь 2019, 14:03
Довольные автомобилисты кинулись собирать «урожай», сообщает
DEITA.RU.
Ночью на юге Сахалина произошло одно из самых необычных ДТП. Фура, которая перевозила лосося, растеряла часть груза посреди дороги.
Как видно по кадрам ролика, который заняли очевидцы, рыба буквально лежала на проезжей части. Водители бросили свои авто и кинулись подбирать такой «урожай».
Однако празднику скоро пришел конец: рыбу приехали собирать на погрузчике.
Елена Миронова
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