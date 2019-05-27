Чиновнику не понравилось поведение корреспондента, сообщает DEITA.RU.

Глава Ширинского района республики Хакасия и по совместительству член "Единой России" Сергей Зайцев применил физическую силу к сотруднику телеканала "Россия 24". Прямо во время записи сюжета, находясь в своём кабинете, глава напал на журналиста и повалил его на пол. Всё это он сопровождал громкими ругательствами.



Причиной такого поведения послужили острые вопросы корреспондента о расходовании бюджетных денег на постройку домов для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году. Заявленная тема вызвала возмущение чиновника и желание затеять потасовку.

Как пишет РИА Новости, в партии уже прокомментировали поведение Зайцева и пообещали рассмотреть его на своей комиссии по этике.