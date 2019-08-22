В социальных сетях Дальнего Востока все чаще можно встретить видео с медведями, которые пришли в город. Так, один из хищников забрел на кладбище, сообщает DEITA.RU.

Модератору паблика dps.dv в четверг, 22 августа, прислали информацию, а к ней видео. Автор писал, что якобы медведь забрел на хабаровское центральное кладбище. Однако ни сам администратор, ни его подписчики не поверили, так как в экс-столице Дальнего Востока уже месяц не видели солнца, а на видео показан не только раскайфованный мишка, но и солнечный погожий денек.

Небольшой анализ социальных сетей и дальневосточных СМИ легко позволил выяснить, что история действительно произошла на кладбище, однако это случилось в Петропавловске-Камчатском еще на прошлой неделе, 16 или 17 августа. Видео размещено в паблике kamchatka_online.

Напомним, что в администрации Петропавловска-Камчатского было проведено внеочередное совещание, которое посвятили вопросу медведей, приходящих в город. По словам чиновников, в 2019 году хищников действительно приходит в город больше, чем обычно. Однако ситуация штатная.

Екатерина Брязгунова