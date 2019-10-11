Видео: грузовик обрушил мост на автомобили

В четверг, 10 сентября, в китайской провинции Цзянсу в вечерний час-пик рухнул путепровод, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал портал BJnews.com.cn.

Обрушение в городе Уси, которое случилось в 18 часов 10 минут по местному времени, попало на камеру видеорегистратора. Виадук упал прямо на автомобили, водители которых двигались домой по окончании рабочего дня.

Под обломками бетонной конструкции оказались несколько автомобилей, которые не успели проскочить мост. На место происшествия срочно прибыли спасатели и массивный кран, которому и предстоит разобрать завалы.

По мнению местной полиции, виновником аварии стала цистерна, которая весила свыше 190 тонн. Отмечается, что такая нагрузка в несколько раз превышает норму.

Ранее DEITA.RU неоднократно писало в своих материалах, что мостопад можно наблюдать не только в китайских провинциях, но и в России. Только в Приморском крае проблема аварийных мостов обостряется с каждым месяцем все больше и больше. В конце 2018 года при обрушении моста была раздавлена машина, в которой находились ребенок и матерью.

Екатерина Брязгунова