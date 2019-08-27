Потоки грязи с сопки залили автомобили во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Местные жители, которые стали очевидцами происшествия утром во вторник, 27 августа, прислали видео в редакцию.

Как отмечают граждане, неприятный инцидент случился возле дома номер 11 по улице Тобольской. Из-за сильных ливней сопка начала сползать на подпорную стену. Не повредив самой конструкции, потоки глины с деревьями и травяным покровом сползли на припаркованные возле подъездов автомобили.

Те владельцы, которые увидели происходящие, постарались оперативно отогнать свои транспортные средства. Нужно отдашь должное стульчакам, у них это получилось. Машины отъезжали с зеленой шапкой на крыше.

Информации о пострадавших и серьезных повреждениях автомобилей не поступало.

Екатерина Брязгунова