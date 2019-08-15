Видео: иномарку размотало на мокрой трассе
Превышение на мокрой приморской трассе закончилось тяжелой аварией со смертельным исходом, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
По словам очевидцев, серьёзное ДТП произошло на трассе Владивосток – Уссурийск. Водитель Toyota Chaser превысил скорость на мокром асфальте и вылетел на встречку, где столкнулся с самосвалом, который от удара перевернулся и завалился в кювет.
В результате столкновения, Chaser превратился в груду металла, у водителя не было шансов выжить, он получил травму несовместимые с жизнью.
Напомним, что власти Приморья настоятельно рекомендуют жителям и гостям края отказаться от поездок на личном автотранспорте во время прохождения тайфуна «Кроса», который принесет с собой сильные и очень сильные дожди 16 и 17 августа.
Екатерина Брязгунова
Видео: Экипажи ДПС