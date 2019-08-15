Превышение на мокрой приморской трассе закончилось тяжелой аварией со смертельным исходом, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, серьёзное ДТП произошло на трассе Владивосток – Уссурийск. Водитель Toyota Chaser превысил скорость на мокром асфальте и вылетел на встречку, где столкнулся с самосвалом, который от удара перевернулся и завалился в кювет.

В результате столкновения, Chaser превратился в груду металла, у водителя не было шансов выжить, он получил травму несовместимые с жизнью.

Напомним, что власти Приморья настоятельно рекомендуют жителям и гостям края отказаться от поездок на личном автотранспорте во время прохождения тайфуна «Кроса», который принесет с собой сильные и очень сильные дожди 16 и 17 августа.

Екатерина Брязгунова