7 Сентябрь 2019, 08:01
Видео: иностранные судна браконьерят в российских водах
Источник изображения: DEITA.RU
Шестого сентября в Приморских территориальных водах обнаружены три судна в охраняемой зоне, сообщает DEITA.RU.
При этом их «не видят» пограничники, которые, тем не менее, вызывают на связь проходящие русские суда. Очевидец, заснявший ситуацию на видео, поражен происходящим.
Не остались равнодушными и пользователи в интернете.
«Северокорейский беспредел», «А где погранцы?», «В плен супостатов!!! На абордаж!!!»- отреагировали люди.
Анастасия Туркова
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