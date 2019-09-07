Шестого сентября в Приморских территориальных водах обнаружены три судна в охраняемой зоне, сообщает DEITA.RU.

При этом их «не видят» пограничники, которые, тем не менее, вызывают на связь проходящие русские суда. Очевидец, заснявший ситуацию на видео, поражен происходящим.

Не остались равнодушными и пользователи в интернете.

«Северокорейский беспредел», «А где погранцы?», «В плен супостатов!!! На абордаж!!!»- отреагировали люди.

Анастасия Туркова