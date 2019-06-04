Утром во вторник, 4 июня, во Владивостоке началась экстренная эвакуация офисный комплекс «Fresh Plaza», об этом DEITA.RU сообщили очевидцы.

«11.22. Нас эвакуируют в одно и то же время второй день подряд», — уверяют работники офисного центра.

На данный момент у Fresh Plaza сконцентрированы машины спецтехники, полицейские.

Ранее прошла информация о том, что только за май данное здание было эвакуировано 10 раз. Помимо этого, в дальневосточной столице регулярно эвакуируют и торговые центры и даже здание «Примгидромета».

Стоит отметить, что за ложные сообщения о минировании, согласно российскому законодательству, предусмотрено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Екатерина Брязгунова