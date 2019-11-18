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Видео - как снегопад вдохновляет горожан

зима, снег, лес

Снегопад является не только источником утренней брани, пробок и промокшей одежды. Снегопад – это еще и источник вдохновения, сообщает DEITA.RU.

В одном из городских пабликов приморской столицы выложили видео, на котором мужчина ходит по кругу, следами на снегу рисуя паутину. Она почти закончена, в углу ее притаился огромный паук – так же «вытоптанный» на тонком снежном слое.

Рисунок довольно сложный и трудоемкий, а личность «художника по снегу» так и осталась невыясненной.

«Ждет жену, наверное», - смеются подписчики. Большинство же восхищено кропотливой и искусной работой, которая, к сожалению, проживет до первого же потепления или сильного ветра.

Напомним, во Владивостоке сегодня снегопад с самого утра. Резкий шквалистый ветер, дождь, перерастающий в мокрый снег и другие «прелести» непогоды стали причиной многочисленных пробок. Так, утром «стоял» буквально весь краевой центр и ряд других приморских городов.

Было перекрыто для проезда несколько ключевых трасс города. Кроме того, из-за резко вскочивших цен на такси и высочайшего спроса этот вид транспорта так же был фактически недоступен.  

 

Александра Маслова

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