Короткий ролик с российским президентам рассылают всем знакомым, сообщает DEITA.RU.



В Китае снова набирает популярность видео с участием президента России. На этот раз вирусным стал ролик, на котором Владимир Путин дарит подарок Си Цзиньпину.

На кадры попал сам подарок - российское мороженое, а также два лидера: российский и китайский.

Ролик уже собрал больше 31 тысячи репостов и ста тысяч комментариев.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что в Китае очень любят российского президента. Ролики с его участием всегда набирают большое количество лайков и репостов.

Елена Миронова