20 Июнь 2019, 14:49
Видео: китайцы без ума от Путина
Источник изображения: кремль
Короткий ролик с российским президентам рассылают всем
знакомым, сообщает DEITA.RU.
В Китае снова набирает популярность видео с участием президента России. На этот раз вирусным стал ролик, на котором Владимир Путин дарит подарок Си Цзиньпину.
На кадры попал сам подарок - российское мороженое, а также два лидера: российский и китайский.
Ролик уже собрал больше 31 тысячи репостов и ста тысяч комментариев.
Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что в Китае очень любят российского президента. Ролики с его участием всегда набирают большое количество лайков и репостов.
Елена Миронова
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