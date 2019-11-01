Видео: Китайцы пугают детей Путиным

В четверг, 31 октября, весь мир праздновал Хэллоуин. Родители наряжали своих малышей в ведьм и вампиров, школьники самостоятельно выбирали себе костюмы пострашнее, а взрослые просто отправлялись на вечеринки, посвященные самому страшному дню в году, сообщает DEITA.RU.

В Сети появилось видео, подтверждающее, что не обязательно в самый мистический праздник мира наряжаться в ведьм и вампиров. Можно просто надеть маску, напоминающую российского президента Владимира Путина.

Судя по кадрам, задумку родителей одного из детей Китая оценили по достоинству. Малыш появился на празднике в детском саду в черном плаще и маске, напоминающей российского лидера. Видео, снятое в детском саду, стало вирусным. Пользователи российских мессенджеров отправляют его друг другу. Люди в восторге от задумки жителей соседнего государства.

«Это так мило», «В Китае прививают любовь к России уже с ранних лет! Детки так любят всяких вампиров и ведьм. Наверняка, благодаря, такой идеи они полюбят и нашего президента», — пишут в Сети.

Екатерина Брязгунова