6 Июль 2019, 13:30
Видео: китайцы в восторге от русских пограничников
Источник изображения: Сергей Трейне
Видео набирает сотни
тысяч лайков, сообщает DEITA.RU.
В китайских соцсетях снова стало популярным видео с участием русских. Правда, на этот раз героем вирусного ролика стал не Владимир Путин, как это обычно бывает.
Почти за сутки в соцсетях набрало более 200 тысяч лайков видео от 5 июля. На неё самолет российских пограничников перехватывает самолет-разведчик США. Отметим, что «шарма» видео придаёт наложенная эпичная музыка.
Ранее сообщалось о том, что в Китае стало вирусным видео с президентом России Владимиром Путиным.
Елена Миронова
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