Видео набирает сотни тысяч лайков, сообщает DEITA.RU.



В китайских соцсетях снова стало популярным видео с участием русских. Правда, на этот раз героем вирусного ролика стал не Владимир Путин, как это обычно бывает.

Почти за сутки в соцсетях набрало более 200 тысяч лайков видео от 5 июля. На неё самолет российских пограничников перехватывает самолет-разведчик США. Отметим, что «шарма» видео придаёт наложенная эпичная музыка.

Ранее сообщалось о том, что в Китае стало вирусным видео с президентом России Владимиром Путиным.

Елена Миронова