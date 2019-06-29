Дипломатия российского президента Владимира Путина настолько высока, что поведение американского лидера Дональда Трампа и членов его команды кажется детским садом, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказывают китайцы в социальных сетях после просмотра роликов с саммита «Большой двадцатки».

Данное мнение было выражено после просмотра видео, на котором запечатлен не совсем обычны метод приветствия лидеров разных стран. Так, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Индии Нарендра Моди вместо рукопожатия поздоровались кулаками.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что китайцы выражают всеобщее одобрение политике Владимира Путина. Он их кумир и любимчик. Все видео, связанные с российским президентом, зачастую набирают много лайков и становятся суперпопулярными.

Екатерина Брязгунова