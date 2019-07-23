Женщина из подмосковного городка разгромила офис Сбербанка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Двадцать второго июля она потребовала вернуть ей деньги и напала при этом на сотрудников отделения Сбербанка в Воскресенске. Клиентка стащила со стола монитор и швырнула в одно из окон, каталась по полу и просила отдать ее деньги обратно.

Сотрудники филиала вызвали полицию, и появившиеся на месте происшествия росгвардейцы вывели из помещения посетителей банка и саму нарушительницу общественного спокойствия.

Кричащую и требующую возврата денег даму передали в особое медучреждение, как говорят в ГУ МВД РФ.

Анастасия Туркова