Комсомольск-на-Амуре ушел под воду. Улица Интернациональная стоит колом, дорога залита водой, колеса автомобилей практически не видны под водой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на видео, снятое местными жителями, и их комментарии.

«С работы ехала - было по щиколотку там, а сейчас...», «И Амур поднялся, дожди сплошные. С колодцев под давлением вода выходит на улицы», «Не привыкать, в 13 году тоже самое было. Резиновые сапоги одели и на работу пошли... Школу странно не отменили детям» - добавляют граждане.

Анастасия Туркова



