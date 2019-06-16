Жители Приморья и Владивостока в частности перекидываются в мессенджерах видео, на котором несколько косаток сопровождают семью на лодке недалеко от острова. Местные жители утверждают, что это район острова Русского и кадры сняты накануне, сообщает DEITA.RU.

Глава семейства обратил внимание на выступающие из воды плавники и показал их женщине и детям, которые, безусловно, сначала испугались, а затем восторженно принялись наблюдать за дельфинами. Косатки подплыли совсем близко к лодке, несколько раз поднырнули под нее. Одна из них даже выпустила фонтан прямо в собаку, которая так же, как и хозяева, не спускала глаз с водоплавающих.

Стоит отметить, что ничего удивительного в появлении косаток в бухта Приморья нет. Рыбаки и просто любители морского отдыха неоднократно замечали этих морских млекопитающих. Так, 18–19 июня 2016 года косатки попали на видео в бухте Щитовая. В мае прошлого года представителей дельфиновых заметили на пляже около деревни Лидовки в Дальнегорском районе.

Екатерина Брязгунова