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Видео: Котельная накрывает город черным туманом

город

Одна из котельных Партизанска выпускает в воздух клубы черного дыма, беспорядочно засоряя городскую атмосферу, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает автор поста в паблике primorye_online, на видео попала котельная №3 на 20-й шахте. В подписи отмечается, что рядом с клубами черного дыма протекает река Постышевка, воды которой загрязняет установка.

Комментаторы новости отмечают, что в центре Арсеньева котельная в прошлом году работала так же: выпуская огромное количество выхлопов.

Большинство же не видит в этом проблемы: «Спасибо, что хоть так работают. А то договоритесь – и совсем перестанут топить», «И что такого на этом видео?», «Не работает – не нравится. Работает – не нравится. Да вам не угодишь»!

Отметим, отопительный сезон в Артеме и Партизанске стартовал 15 октября. Сначала тепло появилось в детских садах, школах и больницах, затем отопление стали включать и в жилом фонде.

В дальневосточной столице, в то же время, тепло начало приходить в дома только 28 октября. По информации городской администрации, сначала отопление появится в социальных объектах. Постепенно его «включают» и в жилых домах.  

Александра Маслова

Котельная

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