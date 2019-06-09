В воскресенье, 9 июня, торговый центр «Калина Молл» затопило во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Судя по кадрам, опубликованным в паблике pskontrol_125rus, поток воды льется из прибора, который обеспечивает кондиционирование и нагрев помещений в одном из бутиков торгового центра. К моменту, когда автор видео взял в руки телефон, вода уже разлилась приличной лужей, но все еще продолжала литься и литься.

«Это не дождик, это прорвало что-то. Скорее всего прорвало систему подачу воды в фанкойле», — уверяет эксперт по системам пожаротушения после просмотра видео.

Ранее прошла информация, что торговый центр затопило после первого сильного дождя, который прошла в дальневосточной столице сразу после открытия «Калина Молл».

Екатерина Брязгунова