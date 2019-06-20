Последствия удалось снять на камеру, сообщает DEITA.RU.



В среду днем в Уссурийске чуть не произошла трагедия. Местные жители увидели, как на маму с малышом упал кусок карниза с крыши трехэтажного дома. Все произошло на проспекте Блюхера, 40.

Как рассказал очевидец произошедшего, матери удалось чудом увести ребенка. Сейчас на дороге лежат огромные куски, упавшие на прохожих.

В комментариях под видео, которое опубликовано на странице mark2_che в «Инстаграм», люди рассказали, что несколько лет назад этот дом прошел капитальный ремонт. Жительница этого дома написала, что ремонт не помог: в подъездах все разваливается.

Елена Миронова