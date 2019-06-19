В среду, 19 июня, во Владивостоке из-за пожара на пятом этаже загорелась крыша многоквартирного дома, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик irecommend_vdk.

«Из-за пожара на пятом этаже загорелась вся крыша дома», — рассказывают очевидцы пожара, уточнив, что пожар произошел по адресу: улица Крыгина, дом 74.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, информация о пожаре поступила в 14 часов 48 минут по местному времени. На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Пожарные приступили к тушению открытого пламени. Проводится эвакуация жильцов.

Стоит отметить, что, по словам свидетелей происшествия, пожарные не могут найти воду. Это подтверждают и видеозаписи, на которых видно, что шланги пустые. В свою очередь, Исаметов подчеркнул, что пожарные гидранты исправны, ведется тушение пожара

По информации размещенной в паблике dps_vl125 в 15 часов 50 минут, воду подали, пожарные приступили к тушению. "Никаких затруднений с подачей воды нет", — уверяют в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Более того, стражи порядка проявляют отвагу и спасают всех живых существ. Судя по погонам, товарищ сержант спас кота. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее прошла информация о том, что в ночь на среду, 19 июня, в приморском городе Большом Камне произошло возгорание общежития судостроительного колледжа. Во время пожара никто не пострадал.

Екатерина Брязгунова







