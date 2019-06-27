Днем в четверг, 27 июня, произошло серьезное ДТП в районе приморского поселка Новый, сообщает DEITA.RU. Видео с места аварии опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По уточненным данным, происшествие случилось на съезде в сторону Низководного моста.

Судя по видео, участниками аварии стала Toyota Mark II. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Уточняется, что в аварии мог пострадать ребенок.

Отмечается, что люди бросились на помощь тем, кто оказался в момент аварии в легендарном автомобиле.

Екатерина Брязгунова