27 Июнь 2019, 14:00
Видео: легендарное авто размотало на трассе
Источник изображения: Экипажи ДПС
Днем в четверг, 27 июня, произошло серьезное ДТП в районе приморского поселка Новый, сообщает DEITA.RU. Видео с места аварии опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
По уточненным данным, происшествие случилось на съезде в сторону Низководного моста.
Судя по видео, участниками аварии стала Toyota Mark II. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Уточняется, что в аварии мог пострадать ребенок.
Отмечается, что люди бросились на помощь тем, кто оказался в момент аварии в легендарном автомобиле.
Екатерина Брязгунова
Видео: "Экипажи ДПС"
‡агрузка...
Загрузка...