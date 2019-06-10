Комичное ДТП с участием лодки произошло во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Момент аварии в районе дома номер 23а по улице Стрелковой попал на камеру видеорегистрации. Ролик опубликовал паблик «Экипажи ДПС» в понедельник, 10 июня.

Судя по кадрам, пикап очень медленно поворачивал направо в районе ресторана «Хуторок». Водитель седана не рассчитал скорость и въехал во внедорожник. От удара пикап, у которого к багажнику на крыше была прикреплена лодка, развернуло, и он въехал в заведение общепита. Лодка свалилась на облагороженную территорию.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Екатерина Брязгунова