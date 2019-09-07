Трагедия чуть не произошла из-за бездействия городской администрации, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке после непродолжительного дождя снова затопило дороги. Самая критическая ситуация сложилась под мостом у стадиона «Строитель».

На страничке dpskontrol_125rus в Инстаграм опубликовано видео: небольшой седан попытался проехать по луже, но заглох. Машину ушла под воду юуквально по крышу.

Как следует из комментариев очевидец, в этом авто находился еще и ребенок. Для спасения всех пассажиров авто приехали спасатели.

Отметим, ливневки Владивостока все еще неспособны справиться с дождями. Эти при том, что в конце августа сообщалось о том, что их прочищают.

Елена Миронова