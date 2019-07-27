Серьезные ДТП происходят на дорогах Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Так, около 20 часов вечера в пятницу, 26 июля, на улице Бородинской, в районе перекрестка в районе Снеговой Пади множество машин стоят на аварийке. Они перегородили полторы полосы. Большая пробка образовалась по направлению ко Второй речке.

Две легковушки серьезно повреждены, неподалеку - скорая. Судя по характеру повреждений автомобилей, люди могут быть тяжело ранены.

Весь день Владивосток стоит: из-за тумана и плохой видимости водителям сложно правильно оценивать расстояние, что приводит ко множеству аварий.

Несколько аварий создали пробки на проспекте Столетия Владивостоку. На объездной трассе Партокл – Седанка развернуло фуру, что также застопорило движение.

Анастасия Туркова