В субботу, 1 июня, грузовик с фруктами перевернулся во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Соответствующее видео опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам свидетелей происшествия, транспортное средство двигалось по улице Космонавтом со стороны объездной трассы Седанка – Патрокл. В какой-то момент водитель понял, что отказывают тормоза и попытался увести машину в придорожные деревья, однако фокус не удался: многотонный грузовик въехал в припаркованные автомобили.

В результате столкновения грузовик перевернулся, фрукты рассыпались.

Отмечается, что никто серьезное не пострадал, кроме грузовика и трех легковых автомобилей.

Екатерина Брязгунова