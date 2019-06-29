Мы не часто задумываемся о том, что интересует других людей. DEITA.RU взяло себе за правило публиковать самые популярные ролики Китая.

Так, эпичная авария, попавшая в объектив дорожной камеры видеонаблюдения, буквально порвала китайский интернет. За считанные часы ролик набрал свыше миллиона лайков. Людям на самом деле понравились кадры.

Суть ролика проста: один автомобилист резко затормозил, после чего в задний бампер ему приехал другой водитель, а тому — следующий. Сориентироваться в дорожной обстановке удалось только девятому или даже десятому автомобилисту по счету.

Скорее всего, такие кадры в России стали бы тоже популярны. Подобные аварии в нашем государстве случаются регулярно. Видео и фотографии с ДТП, которые происходят на объездной трассе во Владивостоке, когда в «паровозик» собираются по 30–40 автомобилей также покоряют интернет.

Екатерина Брязгунова