telegr wh call

Новости

Видео: мать с детьми ищет еду в мусорных баках

29 Октябрь 2019, 10:40

Бесплатную аттестацию предлагают гидам-переводчикам в Приморье

29 Октябрь 2019, 10:28

Арест отменяется: Арбитражный суд снял обеспечительные меры с долгостроя

29 Октябрь 2019, 10:25

Громкое назначение произошло в Приморье

29 Октябрь 2019, 10:21

Фото: пьяная автомобилистка протаранила припаркованные машины

29 Октябрь 2019, 09:50

Массовые СМС-рассылки проведут операторы связи

29 Октябрь 2019, 09:35

Хабаровские энергетики поддержали акцию «День донора»

29 Октябрь 2019, 09:30

Стало известно, кто заказал мэра Владивостока

29 Октябрь 2019, 09:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Видео: мать с детьми ищет еду в мусорных баках

ребенок, игра, дети

Видео о том, как мать и четверо детей копаются в мусорных баках, потрясло соцсети Якутска, сообщает DEITA.RU.

В ролике отчетливо заметно, как молодая женщина подходит к мусорным контейнерам вместе с четырьмя детьми: трое ребят постарше и девочка в коляске. Старшие дети активно роятся в баках, один из мальчиков даже залезает в контейнер. Мать ребят явно поощряет и подбадривает их, не отставая от своих отпрысков. Всю найденную еду и мусор семья складывает во вторую коляску – видимо, специально предназначенную для сбора отходов.

В администрации Якутска отметили, что видео появилось в социальных сетях 28 октября. После распространения этой информации глава города Сардана Авксентьева поручила управлению Гагаринского округа разобраться в непростой семейной ситуации. Выездная комиссия нашла главную героиню видео. Та, в свою очередь, рассказала, что собирают мусор они для того, чтобы кормить собаку.

В сообщении мэрии указывается, что многодетной семье помогут оформить полагающиеся законом пособия.

Комментаторы устроили спор в соцсетях: одни утверждали, что власть не будет помогать, скорее всего, мать просто лишат родительских прав. Другие отмечали, что «Якутск – это другая страна», намекая на то, что в этом городе слова администрации, скорее всего, будут выполнены.

Напомним, в 2020 году, по сообщению Минтруда, размер детского пособия на первого и второго ребенка составит 12 тысяч рублей. Это на 7% больше, чем в текущем году. Для многодетных же существует много различных компенсаций и льгот, которые зависят от количества членов семьи и региона проживания.

Александра Маслова

Многодетная семья роется в мусорных баках

Читайте также:

Мать потеряла младенца при рискованном перелете

Многодетным семьям компенсируют часть расходов на занятия спортом

Многодетная семья ждала годами конца света в подвале

Популярное

Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке

Новые законы изменят жизнь россиян с 1 ноября

Подросток устроил массовую аварию, пострадали семь человек

Мужик с пропеллером влетел в окно счастливой женщины
Загрузка...
Загрузка...