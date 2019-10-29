Видео: мать с детьми ищет еду в мусорных баках

Видео о том, как мать и четверо детей копаются в мусорных баках, потрясло соцсети Якутска, сообщает DEITA.RU.

В ролике отчетливо заметно, как молодая женщина подходит к мусорным контейнерам вместе с четырьмя детьми: трое ребят постарше и девочка в коляске. Старшие дети активно роятся в баках, один из мальчиков даже залезает в контейнер. Мать ребят явно поощряет и подбадривает их, не отставая от своих отпрысков. Всю найденную еду и мусор семья складывает во вторую коляску – видимо, специально предназначенную для сбора отходов.

В администрации Якутска отметили, что видео появилось в социальных сетях 28 октября. После распространения этой информации глава города Сардана Авксентьева поручила управлению Гагаринского округа разобраться в непростой семейной ситуации. Выездная комиссия нашла главную героиню видео. Та, в свою очередь, рассказала, что собирают мусор они для того, чтобы кормить собаку.

В сообщении мэрии указывается, что многодетной семье помогут оформить полагающиеся законом пособия.

Комментаторы устроили спор в соцсетях: одни утверждали, что власть не будет помогать, скорее всего, мать просто лишат родительских прав. Другие отмечали, что «Якутск – это другая страна», намекая на то, что в этом городе слова администрации, скорее всего, будут выполнены.

Напомним, в 2020 году, по сообщению Минтруда, размер детского пособия на первого и второго ребенка составит 12 тысяч рублей. Это на 7% больше, чем в текущем году. Для многодетных же существует много различных компенсаций и льгот, которые зависят от количества членов семьи и региона проживания.

Александра Маслова