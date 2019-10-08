Видео: медведи выходят к людям на Дальнем Востоке

Близится зима, а в населенные пункты Камчатки продолжают заходить медведи, которые, видимо, не собираются отходить ко сну, сообщает DEITA.RU. В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого автомобилисты шугают бедного хищника.

Судя по кадрам, несчастный хищник заблудился и вышел в населенный пункт. Он бежал по дороге, однако его пути помешали автомобилисты, которые не только ехали за медведем, буквально наступая ему на пятки, но и сигналили животному, еще больше пугая.

Хищник неоднократно оборачивался, видимо, надеясь удостовериться, что люди на автомобиле отстали. Однако они преследовали медведя.

Екатерина Брязгунова