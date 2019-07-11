Очевидцы переживали, что медвежье семейство забредет в детский сад, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 11 июля, в одном из городов Камчатки увидели прогуливающееся медвежье семейство. Как сообщает «Кам 24», медведица и двое медвежат бежали по райцентру Мильково.

Сообщается, что хищники гуляли по городу около 6 утра. Они прошлись по Спортивному переулку мимо частных домов. Затем решили пойти по дороге. Очевидцы, которые сняли на камеру происходящее, переживали, что медведи пойдут в детский сад - его территория совсем рядом.

Автор видеоролика считает, что медведи зачастили в город из-за того, что в реку Камчатка в этом году не пришел лосось. Животные голодают и ищут еду у людей.

Елена Миронова