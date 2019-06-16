Видео: микроавтобус перевернулся в результате массового ДТП
Серьезное ДТП случилось в пригороде Владивостока в бухте Муравьиной в субботу, 15 июня, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus.
По словам очевидцев, авария случилась в районе поворота на Шаморовскую трассу.
Судя по кадрам, участниками аварии стали сразу три автомобиля. Два транспортных средства от мощного удара улетели в кювет, а третье — микроавтобус — завалился на бок.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее прошла информация о том, что в ночь на воскресенье, 16 июня, на съезде с Золотого моста из-за мокрого асфальта опрокинулась фура, груженая песком. Под своим многотонным весом она смяла леера.
Екатерина Брязгунова