Серьезное ДТП случилось в пригороде Владивостока в бухте Муравьиной в субботу, 15 июня, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

По словам очевидцев, авария случилась в районе поворота на Шаморовскую трассу.

Судя по кадрам, участниками аварии стали сразу три автомобиля. Два транспортных средства от мощного удара улетели в кювет, а третье — микроавтобус — завалился на бок.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее прошла информация о том, что в ночь на воскресенье, 16 июня, на съезде с Золотого моста из-за мокрого асфальта опрокинулась фура, груженая песком. Под своим многотонным весом она смяла леера.

Екатерина Брязгунова