В среду 31 июля во Владивостоке едва не сгорел женский монастырь, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По имеющимся данным, сигнал о возникновении пожара на улице Четырнадцатой в районе низководного моста поступил в 7 часов 49 минут по местному времени. По словам звонившего, пожар возник на территории монастыря.

Через девять минут спасатели прибыли на место трагедии. Они тут же приступили к тушению. Через 33 минуты открытое пламя удалось локализовать, а еще через 27 минут потушить. Все утро на месте происшествия ведется проливка конструкций. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Пострадавших на пожаре не обнаружено.

Ранее deita.ru сообщало, что в результате пожара, который случился в ночь на 23 июля в палаточном лагере в Хабаровском крае, погибли сразу четверо детей. На данный момент ведется следствие. Три человека арестованы на два месяца по решению суда.

Екатерина Брязгунова