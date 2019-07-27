На реке Зеркальной в Приморском крае смыло мост, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик «Экипажи ДПС» в субботу, 27 июля.

По словам автора видео, неприятная история произошла на повороте в районе поселка Рудного в Кавалеровском районе. «Ждем помощи. Быстренько-быстренько отремонтируйте мост, пожалуйста», — заканчивает свою трансляцию местный житель.

Напомним, во время прохождения тайфуна «Данас» в начале текущей недели дорожники опробовали новую методику по сохранению мостовых конструкций. В районе поселка Преображение подход к мосту через реку Соколовку был перекопан. Это позволило воде спокойно спадать, не нанеся никаких повреждений мосту.

Екатерина Брязгунова