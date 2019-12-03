Видео: мост упал на машины

Строители нарушили правила безопасности во время ремонта, сообщает DEITA.RU.



В понедельник, 3 декабря, в Оренбурге рухнула эстакада, когда под ней находилось несколько автомобилей. Об этом сообщает Mash. Сейчас в Сети появились подробности произошедшего.

Оказалось, что мост был закрыт на ремонт – проезд по нему перекрыли. Эти подробности журналистам рассказали в местной администрации. Однако строители нарушили правила безопасности – они не перекрыли проезд под аварийной эстакадой.

В результате часть моста упала на проезжавшие под ней автомобили. Придавило 4 машины, пострадали 2 человека. Сейчас они находятся в больнице.

Елена Миронова