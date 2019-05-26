26 Май 2019, 18:22
Видео: мотоциклист залетел под пассажирский автобус
Источник изображения: Сергей Трэйне
В субботу, 25 мая, в приморском городе Партизанске произошло ДТП с участием мотоциклиста и пассажирского автобуса, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus.
По словам очевидцев, водитель не смог справиться с управлением мотоцикла и угодил прямо в переднюю часть общественного транспорта. У автобуса заклинило тормоза, и он протащил человека еще несколько десятков метров.
В результате происшествия байкер оказался зажат под автобусом. На место аварии прибыли медики и стражи порядка. Пострадавший мотоциклист госпитализирован.
Екатерина Брязгунова
Видео: dpskontrol_125rus
‡агрузка...
Загрузка...