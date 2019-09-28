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Видео: на борту горящего в Южной Корее судна находились россияне
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На данный момент вся команда полыхающего судна была эвакуирована, есть пострадавшие.
Власти Южной Кореи заявили, что на борту, где после мощного взрыва начался пожар, находились россияне и филиппинцы, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет местное информагентство Ренхап.
Взрыв на борту грузового судна прогремел в 10 часов 51 минуту по местному времени. После этого сразу начался пожар. Находившиеся на борту члены экипажа, а их было 25 моряков, экстренно покинули лайнер. Однако это не спасло всех — девять человек пострадали.
По заверению властей, на борту находились граждане и России, и Филиппин. Горящее судно ходит под флагом Кайманских островов.
Отметим, что огонь перекинулся на соседнее судно под флагом Сингапура. 21 член экипажа эвакуирован. Информации о том, были ли там россияне, не поступало.
Напомним, что мощный взрывы часто сопровождаются пожарами. Так, в минувшую субботу, 21 сентября, в российском Владивостоке дотла сгорел торговый центр «Максим». Потушить его удалось только спустя сутки.