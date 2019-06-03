Любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины перепугало силовиков. Было принято решение о срочном созыве совещания, сообщает DEITA.RU.

Так, 26 мая в YouTube появилось видео, в котором говорится, что якобы Румыния вынашивает план захвата восточной области Восточной Европы, входящей на данный момент в состав Черновицкой области Украины.

В связи с этим видео главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил о созыве руководства всех ведомств, в том числе МИДа, Генштаба, Минобороны, Службы внешней разведки и других.

На своей странице в Facebook Матиос отметил, что украинской государство есть, и борьба за независимость страны будет продолжаться. Также он подчеркну, что на данный момент Украина — слабое государство.

Ранее DEITA.RU писало об условиях прекращения войны в Донбассе. Хотя новый президент Украины Владимир Зеленский и говорил о приостановлении вооруженного сопротивления, на деле этого не происходит. Более того, глава государства побывал в Луганской области и там, по-прежнему, ведутся обстрелы. На данный момент есть только одна возможность закончить войну, в которой уже погибли по меньшей мере 13 тысяч человек, — соблюдать минские договоренности.

Екатерина Брязгунова