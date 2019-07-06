Водитель хэтчбэка кидался мусором с балкона, сообщает DEITA.RU.



В субботу днем, 6 июля, у жителей дома на Народном проспекте, 15 произошел конфликт с водителем «Приуса». Все попало на видео.

Мужчина оставил свое авто на проезде возле дома. Кроме того, он запер несколько машин на парковке. На просьбы убрать свою машину и дать другим проехать мужчина реагировал неадекватно: ругался матом и кидался мусором с балкона.

Видео опубликовано в паблике «Инстаграм» dps_vl.

В комментариях пользователи соцсети назвали водителя нецензурными словами. Некоторые предложили вызвать эвакуатор или начать разбирать машину на запчасти. Кто-то предложил подняться и кинуть мусор с крыши на машину.

«Говорят они когда приус покупают какие то курсы проходят)))», – пишут люди, намекая, что водители «Приусов» слишком часто попадают в подобные ситуации и славятся своим хамством.

Елена Миронова