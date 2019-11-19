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Видео: неадекват в майке напал на автобус

автобус

Молодой человек «под веществами» был за рулем, в салоне находилась девушка, сообщает DEITA.RU.

Настоящая драма разыгралась на дорогах Владивостока в понедельник, 18 ноября. Молодой человек, передвигающийся на красной Suzuki Swift, напал на водителя городского автобуса.

Как сообщает паблик dps_vl, все началось у остановки «Дальпресс» в сторону Первой речки. Молодой человек, который был то ли пьян, то ли «под веществами», подрезал автобус и перекрыл ему выезд. Сам герой был в штанах и одной майке. Он кидался с кулаками на водителя автобуса, кричал, говорил, что тот отнял его работу. Молодой человек пытался проникнуть в салон, несколько раз ударил по лобовому стеклу автобуса.

Сообщается, что нападение продолжалось вплоть до остановки «Некрасовская». Все это время неадекват был за рулем. На пассажирском сидении заметили рыдающую девушку.

Отметим, на видео хорошо видно как лицо хулигана, так и номера машины. Пользователи соцсетей надеются, что полиция примет меры к неадекватному водителю.

Елена Миронова

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Настоящая драма разыгралась на дорогах Владивостока в понедельник, 18 ноября. Молодой человек, передвигающийся на красной Suzuki Swift, напал на водителя городского автобуса. Как сообщает паблик dps_vl, все началось у остановки «Дальпресс» в сторону Первой речки. Молодой человек, который был то ли пьян, то ли «под веществами», подрезал автобус и перекрыл ему выезд. Сам герой был в штанах и одной майке. Он кидался с кулаками на водителя автобуса, кричал, говорил, что тот отнял его работу. Молодой человек пытался проникнуть в салон, несколько раз ударил по лобовому стеклу автобуса. Сообщается, что нападение продолжалось вплоть до остановки «Некрасовская». Все это время неадекват был за рулем. На пассажирском сидении заметили рыдающую девушку. Отметим, на видео хорошо видно как лицо хулигана, так и номера машины. Пользователи соцсетей надеются, что полиция примет меры к неадекватному водителю.

Публикация от НОВОСТИ РОССИИ (@deita.ru)

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