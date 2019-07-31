В социальных сетях распространяется вирусное видео белого гриба, который пробил асфальт в небольшом городе Семилуки Воронежской области, сообщает DEITA.RU.

Примечательно, что огромный гриб за выходные смог пробить двух-трехсантиметровых асфальт и показаться что называется на свет божий. Гриб, по заверениям очевидцев, очень похож на гигантский шампиньон.

По словам местных жителей, каких-либо усилий можно было не прикладывать грибу, ведь своей широкой шляпкой пришлось разрушить очень тонкий слой асфальта. Особенно возмутило людей, что настолько некачественно асфальт был положен около местной администрации.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких последний лет россияне все чаще жалуются на плохое качество асфальта.

Екатерина Брязгунова