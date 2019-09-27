Видео: ночные «покатушки» закончились трагедией

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В ночь на пятницу, 27 сентября, на Народном проспекте Владивостока произошло страшное ДТП, в результате которого автомобиль превратился в груду металла, сообщает DEITA.RU. Видео с места аварии опубликовал паблик dps.control.

По словам очевидцев, девушка за рулём Toyota Allion не справилась с управлением и перевернулась. Свидетели утверждают, что автолюбительница была якобы в состоянии алкогольного опьянения.

В комментариях пользователи соцсетей попросили писать правду об аварии. «Гонщик мчался по Народному проспекту. Волосы назад вместе с глазами. При объезде люка его занесло, и он полетел кувыркаться. Это как-то правдивей будет», — уверяют местные жители.

Екатерина Брязгунова


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