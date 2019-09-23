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Видео обрушения опоры ЛЭП порвало Сети
23 Сентябрь 2019, 14:52
Накануне в Санкт-Петербурге произошло обрушение двух опор линии электропередачи, сообщает DEITA.RU. Очевидцы сняли сам момент падения высокой конструкции.
Кадры быстро расползлись по Сетям, и с каждым часом получают все больше просмотров.
Отмечается, что сносили опоры, расположенные в Приморском районе, в штатном режиме. Снос необходим, потому что в данной области больше не нужны опоры, все электролинии прокладываются под землей.
Стоит отметить, что опоры ЛЭП рушатся регулярно, однако чаще всего происшествия происходят из-за авария, связанных с дорожным движением.
Екатерина Брязгунова