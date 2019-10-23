Видео: Очередь к врачу россияне занимают с ночи

Дальневосточники занимают очередь к врачу поздним вечером и ночуют под дверью медучреждения, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик bloknot_russia.

Такая ситуация традиционна для первой городской поликлиники в Петропавловске-Камчатском.

По словам автора видео, ночью возле поликлиники стоят автомобили. В них находятся те люди, которые заняли очередь к врачу. «То есть, на данный момент уже очень много очередей. Многие говорят, что талоны ограничены. Дают всего по два или по три талона. Это ладно, молодежь и взрослые, у кого есть автомобиль, а у того, у кого его нет. Например, у бабушек и дедушек», — возмущается женщина.

История в дальневосточном городе вызвала бурное обсуждение в сети. «Позор стране! Опустились, хуже некуда», «Это страшно, друзья!», «Каменск-Шахтинский - точно также!», «Позор», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова