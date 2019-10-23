telegr wh call

Новости

Веселее вместе: любимый напиток разрешат пить на стадионах

24 Октябрь 2019, 12:00

Африканская чума добралась до известного телеведущего

24 Октябрь 2019, 11:45

Роженицам дадут полмиллиона рублей

24 Октябрь 2019, 11:30

Мэрия Владивостока снова провалила указ президента

24 Октябрь 2019, 11:15

Российским женщинам разрешат меньше работать

24 Октябрь 2019, 11:00

Медведев даст на учебу чиновников 11 миллиадров рублей

24 Октябрь 2019, 10:45

Россияне потерпят: Путин списал колоссальные долги Африке

24 Октябрь 2019, 10:33

Чиновники отберут у школьников сосиски в тесте

24 Октябрь 2019, 10:20

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Видео: Очередь к врачу россияне занимают с ночи

Здоровье, здравоохранение, диспансеризация, парень, врач, измерение веса.jpg

Дальневосточники занимают очередь к врачу поздним вечером и ночуют под дверью медучреждения, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик bloknot_russia.

Такая ситуация традиционна для первой городской поликлиники в Петропавловске-Камчатском.

По словам автора видео, ночью возле поликлиники стоят автомобили. В них находятся те люди, которые заняли очередь к врачу. «То есть, на данный момент уже очень много очередей. Многие говорят, что талоны ограничены. Дают всего по два или по три талона. Это ладно, молодежь и взрослые, у кого есть автомобиль, а у того, у кого его нет. Например, у бабушек и дедушек», — возмущается женщина.

История в дальневосточном городе вызвала бурное обсуждение в сети. «Позор стране! Опустились, хуже некуда», «Это страшно, друзья!», «Каменск-Шахтинский - точно также!», «Позор», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Популярные лекарства не только бесполезны, но и опасны

Названы самые дорогие и бесполезные анализы

Популярный продукт обвинили в развитии рака

Популярное

Мэр Владивостока взял в аренду часть города

Выйти на пенсию можно по старому возрасту — закон принят

«Нам не нужен такой мэр»: горожане сами построили себе дорогу

На маленького тирана смогли найти управу
Загрузка...
Загрузка...