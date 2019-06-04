Стройка рядом с жилыми домами уже привела к появлению серьезной трещины на краю обрыва, сообщает DEITA.RU.



Не успел Владивосток забыть ночь падающих стен, как тревожные звоночки появились снова. На этот раз панику подняли жители улицы Русской.

Житель одного из домов снял на камеру трещину, которую вызвали строительные работы непосредственно возле огромной подпорной стены. Ролик опубликован в инстаграм-паблике dpskontrol_125rus.

Как рассказал автор видео, несколько дней назад из-за троящегося рядом дома на асфальте возле края подпорной стены появилась большая трещина. Если ничего не предпринять, то грунт с припаркованным авто может упасть на несколько метров вниз.

Пока строители только залили трещину бетоном и оградили проезд.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что во Владивостоке более тысячи подпорных стен. И мэрии понадобится 58 лет на то, чтобы отремонтировать их все.

Елена Миронова