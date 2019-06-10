В минувшие выходные в международном аэропорту Шереметьево случился потоп, сообщает DEITA.RU. Видео с места ЧП опубликовал паблик «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «Вконтакте» в понедельник, 10 июня.

По имеющейся информации, сработала пожарная сигнализация, полилась вода, что-то замкнуло и даже перестали ходить поезда между терминалами.

Ранее прошла информация о том, что в дальневосточной столице в одном из новомодных торговых центров случился потом. Поток воды хлынул из системы кондиционирования прямо на витрину с дорогими вещами.

Екатерина Брязгунова