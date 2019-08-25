Яма на объездной трассе Патрокл — Седанка в дальневосточной столице оставит местных автолюбителей без колес, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

Судя по кадрам, из-за образовавшейся на трассе ямы страдают водители. Абсолютно гладкая дорога на одном из плавных поворотов резко заканчивается. Именно в этом месте находится яма. Не знающие о ней автовладельцы не успевают подготовиться — снизить скорость, поэтому пробивают колеса из-за резкого удара.

«Народ, осторожно по объездной. Вот такая яма. Уже куча машин вот стоит», — говорит автор видео.

Екатерина Брязгунова